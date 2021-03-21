В Стамбуле протестующие против выхода Турции из конвенции о защите женщин массово грохочут посудой. Видео
В турецком городе Стамбул местные жители протестуют против выхода Турции из Стамбульской конвенции о защите прав женщин. Акцию недовольные решением властей провели прямо в своих квартирах - они принялись греметь посудой, из-за чего на улицах раздался громкий гул.
Видео с места события обнародовало агентство "РИА Новости".
Напомним, Турция вышла из Стамбульской конвенции 20 марта.
Это решение раскритиковали лидеры стран Евросоюза и президент США Джо Байден.
Позже в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана объяснили, что выход из конвенции связан с тем, что документ используется для "нормализации гомосексуализма".
Ранее "Страна" подробно разбиралась, что представляет собой Стамбульская конвенция, из которой также стремится выйти Польша.