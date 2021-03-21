В турецком городе Стамбул местные жители протестуют против выхода Турции из Стамбульской конвенции о защите прав женщин. Акцию недовольные решением властей провели прямо в своих квартирах - они принялись греметь посудой, из-за чего на улицах раздался громкий гул.

Видео с места события обнародовало агентство "РИА Новости".

Напомним, Турция вышла из Стамбульской конвенции 20 марта.

Это решение раскритиковали лидеры стран Евросоюза и президент США Джо Байден.

Позже в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана объяснили, что выход из конвенции связан с тем, что документ используется для "нормализации гомосексуализма".

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что представляет собой Стамбульская конвенция, из которой также стремится выйти Польша.