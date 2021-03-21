Южно-Африканская Республика (ЮАР) продала странам Африканского союза (АС) ранее приобретенные дозы вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca.

Об этом говорится в заявлении министра здравоохранения республики Эвели Мкизе, обнародованном в воскресенье, 21 марта.

"Министр здравоохранения, господин Звели Мкизе (...) сообщает о завершении продажи приобретенных нами вакцин AstraZeneca. Министерство в последние недели должно было убедиться, что все страны-члены, обозначенные командой АС по закупке вакцин как реципиенты вакцин, соответствуют требованиям и получили все регулятивные одобрения, разрешения и лицензии для распределения вакцин в соответствующих странах", - говорится в заявлении.

Первая партия вакцины будет распределена в девяти государствах, их список не уточняется.

Напомним, в прошлом месяце власти ЮАР приняли решение отказаться от вакцины компании AstraZeneca из-за того, что препарат неэффективен против южноафриканского штамма от коронавируса.

Также власти Южно-Африканской Республики обратились в Институт сыворотки Индии с просьбой забрать обратно поставленные в начале февраля миллион доз препарата.