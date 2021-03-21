Поведение президента США Джо Байдена угрожает безопасности государства.

Об этом заявил бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стивен Миллер в интервью телеканалу "Fox News".

"Наши противники по всему миру — Иран, Россия, Венесуэла и Китай — они смотрят на Соединенные Штаты и их главного представителя, президента нашей страны, который не может пройти даже легкое интервью без шпаргалки и трижды падает, поднимаясь по лестнице. На это грустно смотреть", — заявил Миллер.

Он добавил, что другие страны видят эту слабость, из-за чего США находятся в меньшей безопасности.

Также бывший советник Трампа заявил, что он не раз сам ходил по лестницам борта номер один (Air Force One), и заверил, что они не скользкие. В частности, за их состоянием следят Военно-воздушные силы США, подчеркнул он.

Напомним, 19 марта появилось видео, на котором Байден трижды упал во время подъема на борт своего самолета.

Ранее сам и Трамп прокомментировал падение Байдена с трапа самолета. "Я смотрел, как Джо Байден поднимается по трапу, я сказал: "Я ему не проиграл", - поделился Трамп.