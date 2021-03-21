Предшественник Джо Байдена на посту президента США Дональд Трамп прокомментировал недавнее падение главы американского государства на трапе самолета.

Соответствующее видео с выступления Трампа обнародовано в TikTok.

"Я смотрел, как Джо Байден поднимается по трапу, я сказал: "Я ему не проиграл", - поделился Трамп.

Напомним, в пятницу, 19 марта, президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и в конце концов упал на ступеньках трапа. Инцидент произошел, когда глава Белого дома поднимался на борт самолета, чтобы вылететь в Атланту.

После этого в сети начала распространяться версия об очередном случае ухудшения здоровья президента. В свою очередь Белый дом объяснил падение президента США Джо Байдена на трапе самолета сильным ветром.

Ранее "Страна" выяснила все что известно о реальном состоянии здоровья лидера сверхдержавы.