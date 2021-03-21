Решение Великобритании об увеличении британского ядерного потенциала было принято из-за укрепления противоракетной обороны (ПРО) в РФ.

Об этом в воскресенье заявил глава Минобороны королевства Бен Уоллес в эфире "Шоу Эндрю Марра" на ВВС.

"Мой служебный долг - гарантировать наличие эффективных средств ядерного сдерживания, учитывая и отслеживая то, что делают Россия и другие страны. В последние несколько лет мы наблюдаем значительное увеличение инвестиций в противоракетную оборону в России. Там запланировали и развернули новые средства [ПРО], - утверждал министр. - Если мы хотим иметь эффективные средства сдерживания, они должны иметь возможность выполнить свою задачу".

Как рассказал Уоллес, британский ядерный арсенал будет оставаться сравнительно небольшим и уступать французскому. При этом Уоллес отказался отвечать на вопрос о том, во сколько этот шаг обойдется британским налогоплательщикам, заявив лишь, что общая стоимость программы по обновлению ядерных средств сдерживания, включающей замену баллистических ракет Trident и подлодок типа Vanguard на новые субмарины Dreadnought, составит £31 млрд ($43 млрд).

Напомним, в опубликованном 16 марта Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства говорится о том, что Великобритания намерена увеличить свой ядерный потенциал примерно на 40%, доведя общее число боеголовок до 260.

Также мы писали, что Америка считает ядерный конфликт очень реальной перспективой.