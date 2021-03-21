В России правоохранители задержали губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля, который возглавляет группу фармацевтических компаний "Биотэк". Позже дома у Белозерцева при обыске было найдено полмиллиарда рублей.

Об этом информирует ТАСС.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и других ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Взятки передавались якобы за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по местам проживания Ивана Белозерцева следователи обнаружили в рамках уголовного дела о получении взятки порядка 500 млн рублей", - сказал собеседник журналистов.

Губернатору и Шпигелю грозит до 15 лет колонии. Отметим, что компания "Биотэк" является поставщиком и производителем экспресс-тестов для диагностики новой коронавирусной инфекции в России.

Борис Шпигель - российский бизнесмен, политик и продюсер. Он ранее приходился бывшим тестем и продюссером известному певцу Николаю Баскову.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины поймала на взятке заместителя директора одного из институтов Национальной академии наук.

Ранее мы писали о том, как в Одессе задержали чиновницу миграционной службы, которая требовала $1,2 тысяч у иностранных граждан в качестве взятки.