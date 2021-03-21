Полиция Санкт-Петербурга задержала нескольких подростков, которые пришли в лофт-проект "Этажи" на встречу любителей аниме.

Об этом в воскресенье сообщает "ОВД-Инфо".

Как рассказал один из местных жителей Алексей Куприянов, мероприятие посетила дочь его знакомого. В лофте были задержаны около 10 подростков, которых отвезли в 76-й отдел полиции

Родители рассказали, что во время сходки "к подросткам подошла некая женщина, которая предложила им сфотографироваться с радужным флагом", после чего начались задержания.

Как рассказала адвокат Светлана Ратникова, позже почти всех задержанных подростков отпустили без составления протокола, за оставшимися в отделе двумя девушками уже едут родители. По ее словам, с подростков и их родителей хотели собрать объяснения по поводу участия детей в "ЛГБТ-мероприятии".

Родители задержанных школьников на эмоциях прокомментировали случившееся Телеграм-каналу "Mash".

"Об ЛГБТ не было никакой речи. Подошла какая-то девушка и сказала, пойдёмте сфотографируемся у прекрасного радужного флага — это же весело. Сфотографировались, и подбежала администрация".

Одна из любительниц японских мультиков тоже отметила, что они просто стояли, общались — а потом кто-то достал флаг. Администраторы, мол, все засняли и заявили куда следует.

Отмечается, что на профили "Этажей" в соцсетях тем временем обрушился гнев пользователей. Постоянники обещают "больше ни ногой" и строчат гневные комменты.

Напомним, недавно экс-депутат Киевсовета призвал сжигать в печах украинских ЛГБТ-подростков.

Также мы писали, что 80% украинских ЛГБТ-подростков страдают в школе от булинга и насилия.