Задержанному полицией Владу Сорду, который участвовал в акции в поддержку радикала Сергея Стерненко и погроме под Офисом президента, сообщили о подозрении. Меру пресечения ему изберут 22 марта.

Об этом в комментарии "Общественному" сообщил адвокат Сорда Дмитрий Мазурок.

По словам защитника Сорд был задержан в 21:35 20 марта, и, согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины, в течение суток, то есть до 21:35 21 марта ему должны были вручить подозрение. О подозрении адвокат узнал только под вечер, так как следователь не был на связи.

"Я весь день ждал вызова следователя. От журналистов, от коллег я узнал, что полиция сообщила о вручении подозрения, и сейчас вопрос рассматривается судом. К сожалению, следователь был целый день не на связи. Только под вечер удалось с ним созвониться", — рассказал адвокат.

Копию подозрения следователь пообещал прислать защите Сорда впоследствии. Однако Мазурок заметил, что она была вручена без его присутствия, что является нарушением закона.

Защитник сообщил, что дело Сорда, вероятно, будет рассмотрено во второй половине 22 мата, или утром 23 марта в Печерском районном суде Киева. Ему инкриминируют "хулиганство с использованием оружия". Защита будет ходатайствовать о помещении его под домашний арест.

"Мы считаем, что домашнего ареста будет более чем достаточно. Ни о каком содержании под стражей не может быть и речи. Есть подозрение на то, что он что-то сделал. Мы посмотрим на доказательства, которые есть", - рассказал адвокат.

Напомним, вчера в ходе протестов возле здания Офиса президента в поддержку радикала Сергея Стерненко активисты разрисовали стены не только надписями и аббревиатурами, но и оставили после себя символ нацистской свастики.

Позже сообщалось, что после погрома Офиса президента полиция открыла уголовное дело. Был задержан один человек.

Им оказался Влад Сорд (настоящее имя - Владислав Стафийчук) и ему инкриминируют хулиганство.