Решение Турции выйти из Стамбульской конвенции по защите прав женщин связано с тем, что документ используется для "нормализации гомосексуализма".

Об этом говорится в заявлении, обнародованном управлением по связям с общественностью президента Турции.

"Турция 20 марта в одностороннем порядке вышла из Стамбульской конвенции... Как известно, Турция первой подписала конвенцию, продемонстрировав твердую приверженность защите статуса женщин в обществе и борьбе с любым насилием в отношении их. Конвенция, первоначально предназначавшаяся для защиты прав женщин, была присвоена группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуализм, что несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции. Отсюда и решение выйти", - говорится в заявлении.

Также в управлении напомнили, что Турция - не единственная страна, которая обеспокоена документом.

"Шесть членов ЕС (Болгария, Венгрия, Чехия, Латвия, Литва и Словакия) не ратифицировали Стамбульскую конвенцию. Польша предприняла шаги по выходу из конвенции, сославшись на попытку ЛГБТ-сообщества навязать свои представления о гендере всему обществу", - говорится в заявлении.

В то же время в администрации главы государства заверили, что решение о выходе из конвенции не означает, что Турция ставит под угрозу защиту женщин.



"Президент Эрдоган подчеркивает, что Турция будет продолжать защищать права всех женщин, и борьба с бытовым насилием на основе принципа нулевой терпимости останется в центре внимания правительства. Правительство Турции предприняло конкретные шаги по защите прав женщин. Эти механизмы действуют. Турция будет осуществлять новые реформы в условиях растущего насилия в отношении женщин", - говорится в заявлении.

"Турция предпримет дополнительные шаги для повышения эффективности существующих мер против насилия в семье и в отношении женщин в рамках плана действий в области прав человека, который был обнародован в этом месяце", - резюмировала администрация президента республики.

Напомним, Турция вышла из Стамбульской конвенции 20 марта.

Это решение раскритиковали лидеры стран Евросоюза и президент США Джо Байден.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что представляет собой Стамбульская конвенция.