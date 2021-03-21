Отношения Российской Федерации и Великобритании "почти мертвы" на фоне скандала с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и увеличением Британией ядерного вооружения.

Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире британской радиостанции LBC.

"Мы сохраняем их в основном в экономической и культурной сферах. Но что касается политического поля, то они почти мертвы", - сказал Келин.

Он также прокомментировал Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Британии, обнародованный 16 марта, и выразил недоумение обвинениями в адрес России касательно угроз, которые она представляет для королевства.

"В обзоре Россия 14 раз упоминается как острая угроза Соединенному Королевству. Но нет ни единого доказательства или объяснения такой формулировки", - сказал Келин.

В обзоре вопросов безопасности говорится о причастности России к отравлению Скрипаля. При этом посол заявил, что британская сторона не представила никаких доказательств этому.

Келин сказал, что Комплексный обзор предусматривает повышение лимита ядерных боеголовок со 180 до 260, чем Великобритания нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия. И это стало "большой неожиданностью". В то же время, по его словам, в Комплексном обзоре "вообще нет упоминания о диалоге с Россией", все ограничивается только обвинениями.

"Вы увеличиваете количество боеголовок на 40%. Это нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия и многих других соглашений, в которых говорится только об уменьшении или сокращении количества ядерных боеголовок", - сказал посол.

"Если Великобритания собирается и дальше наращивать количество ядерных боеголовок, то это - большая неожиданность для всего мира. Я скажу, даже для американских экспертов. Поэтому они думают: "Великобритания, что ты делаешь?" - добавил дипломат.

Келин также отметил, что Москва неоднократно предлагала обсудить выдвигаемые британской стороной обвинения и другие вопросы, например, кибербезопасность, но всегда получала отказ со стороны Лондона.

Напомним, на ядерное перевооружение британское правительство намерено потратить около 10 млрд фунтов стерлингов.

Ранее мы писали, что после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии власти Британии приняли против России ряд негласных мер.