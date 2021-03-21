В "коронавирусном" отделении 3-й городской больницы Николаева не хватает свободных палат, койки для больных начали оборудовать в коридорах.

Об этом сообщает издание "НикВести" в Телеграме.

Как сообщается, в других ковидных госпиталях, 1-й и 5-й больницах, ситуация еще хуже.

Согласно информации государственной информационно-аналитической системы MEDdata, по состоянию на утро сегодняшнего дня Николаевская городская больница №3 заполнена на 84,4%, №1 - на 85,9%, №5 - на 98,3%. Областная инфекционка - на 100%.

Напомним, ранее мы писали, что на Прикарпатье в больницах критическая ситуация с Covid-19. Умерших от живых отделяет только занавеска.

Также сообщалось, что появилось видео, как пациентов коронавирусной больницы Львовской области кормят через окно с улицы.