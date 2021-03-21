Российские самолеты нанесли удары по районам, близким к густонаселенным городам и лагерям на удерживаемом оппозицией северо-западе Сирии, недалеко от турецкой границы. Это были первые подобные удары в этом году.

Об этом со ссылкой на очевидцев и источники в оппозиции сообщает агентство Reuters.

По данным журналистов, военные самолеты поразили цель возле пограничного перехода и на окраине города Сармда в провинции Идлиб, а ракета класса "земля-земля" поразила деревню Ках недалеко от турецкой границы.

Информации о жертвах пока нет.

Отметим, что Россия проводит военную операцию в Сирии с сентября 2015 года. Целью кампании называлась поддержка правительственной армии и сирийского президента Башара Асада в борьбе с террористами, в том числе с "Исламским государством". Сейчас российские военные помогают сирийским с ударами по боевикам, а также с поддержанием режима прекращения огня в Идлибе, который находится под контролем группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". Турция считает ее членов оппозицией и поддерживает, а Россия и Сирия называет их террористами.

Вечером в субботу, 20 марта, турецкие военно-воздушные силы возобновили авианалеты на подконтрольные курдам регионы северной части Сирии. Это были первые бомбардировки за 17 месяцев.

Также мы писали, что в январе Израиль нанес самый мощный авиаудар по Сирии за 10 лет. Погибли по меньшей мере 14 сирийских военных, 16 иранских бойцов и 11 афганских членов проиранской шиитской бригады Фатимидов ("Фатимиюн").