Экс-президент США Дональд Трамп в ближайшие месяцы снова начнет публиковать посты в соцсетях. Для этого он будет использовать "собственную платформу".

Об этом заявил помощник бывшего американского лидера Джейсон Миллер в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Трамп "вернется в соцмедиа через два или три месяца". Он будет публиковаться "на собственной платформе", которая привлечет "десятки миллионов" людей. По словам Миллера, это "полностью изменит правила игры".

В то же время Миллер не рассказал, как именно будет публиковать свои сообщения Трамп. Республиканцы ранее заявляли о возможности создать некий аналог популярных социальных сетей. Они подчеркивали, что многие имеющиеся интернет-ресурсы такого рода контролируют сторонники демократов.

Напомним, в последние недели пребывания Трампа на его посту Твиттер заблокировал его учетную запись. Также были ограничены его аккаунты в Facebook и Instagram.

Это стало реакцией на попытку сторонников Трампа 6 января попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Сенат Конгресса США его оправдал.