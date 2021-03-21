Президент США Джо Байден осудил решение Турции выйти из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин. По словам главы американского государства, это удручающий шаг назад для международного движения по защите прав женщин во всем мире.

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном Белым домом в воскресенье, 21 марта.

По словам Байдена, "внезапный и необоснованный выход" Турции из конвенции вызывает глубокое разочарование.

"Во всем мире мы наблюдаем рост числа случаев домашнего насилия, включая сообщения о росте числа убийств женщин в Турции - первой стране, подписавшей конвенцию", - заявил Байден.

По его мнению, страны должны работать над укреплением своих обязательств по прекращению насилия в отношении женщин, а не выходить из международных договоров, направленных на их защиту и привлечение виновных к ответственности.

Конвенция принималась в Стамбуле 11 мая 2011 года, ее ратифицировали 18 стран. Тем самым они обязались криминализовать психологическое, физическое и сексуальное насилие, преследование, принудительные браки, принудительную стерилизацию и принудительные аборты.

Официальная Анкара ранее высказывала недовольство соглашением, заявляя, что оно противоречит ценностям страны, "поощряя разводы и продвигая культуру ЛГБТ". Теперь Турция намерена бороться за права женщин "при сохранении традиционных ценностей".

Ранее мы писали, что Европейские лидеры также раскритиковали решение властей Турции.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что представляет собой Стамбульская конвенция.