"Страна" спросила депутатов "Слуги народа" об их отношении ко вчерашней акции протеста в поддержку радикала Сергея Стерненко возле Офиса президента.

Среди опрошенных - есть те депутаты, которые ранее поддерживали Стерненко.

Марьян Заблоцкий, депутат фракции "Слуга народа":

"Это не акция протеста, это варварство и дикость. Те, кто уничтожали государственное имущество и институции, должны понести наказание согласно закону. Худшей услуги Стерненко сделать они не могли. Я решительно осуждаю, и не могу даже назвать это акцией протеста. Это просто варварство".

Галина Янченко, депутат фракции "Слуга народа":

"Народный протест в принципе не должен превращаться в вандализм, если это не крайние меры или какая-то крайняя ситуация. Вчерашнюю историю ни при каких обстоятельствах нельзя назвать крайней ситуацией или причиной. Поэтому я считаю, что немного этот мирный протест превратился в немирный. Поддерживать такого рода акции, конечно же, я не могу. Я не поддерживаю то, во что протест превратился".

Мария Мезенцева, депутат фракции "Слуга народа":

"Когда я впервые увидела фото, подумала, что это фейк, так как не поверила, что так могла закончиться акция, которая была заявлена, как мирная акция. Также я обращаюсь к международному праву, статья 11 Европейской хартии по правам человека, которая обеспечивает нам право, как члену Совета Европы, на мирные протесты и собрания. Но учитывая вандализм, который мы увидели, и на очень странное поведение, возможно, это были провокаторы среди протестующих. Но я за 31 год такое вижу впервые.

Мне кажется, что это даже не просто вопрос господина Стерненко, а вопрос общесудебной реформы. Это мы все понимаем. Я считаю, что на международной арене, это может выглядеть не очень приятно. Слава Богу, там не было жертв, но это не просто какая-то институция - это государственная институция. Мы должны ее уважать. Я поддерживаю право на мирные собрания и протесты.

Я сама участница Евромайдана, но есть правовое поле. Также здесь нужно рассматривать сценарий провокаций, но, что я увидела, мне лично не приятно. Я была членом ТСК по нападениям на активистов и убийства Екатерины Гандзюк. Мы не можем быть за или против. Мы не судьи, но ТСК - это очень серьезный инструмент. Мы на допросы вызывали генпрокурора, прокуроров, которые занимались этими делами, в закрытом режиме, нам может докладывать любой орган, кроме президента.

Я подала заявление, как секретарь ТСК, на спикера Разумкова. Наша деятельность завершилась в декабре 2020 года, а мы до сих пор не отчитались в парламенте. Там много материалов, которые должны рассмотреть в том самом суде, при рассмотрении этого дела. Хотелось бы, чтобы мы отчитались перед парламентом и обществом, как члены этой важной ТСК.

Я была на одном из судебных заседаний по господину Стерненко, написала по этому вопросу пост, написала одно слово: "Держись".

Мы, члены ТСК, не можем высказать позицию, что мы за или против кого-то. У нас есть факты, которые мы получили в ходе допросов, встречаясь с правоохранителями на закрытых заседаниях. Мы это изложили в отчете, и мне бы хотелось, чтобы это отчет стал максимально быстро публичным.

Я с самого начала сказала, что мирные акции должны быть мирными акциями. На нас сейчас будут смотреть в мире, и возможно, те, кто не разобрался... Этим могут воспользоваться и наши враги - Российская Федерация, показать в СМИ, как будто здесь у нас вообще происходит полный гвалт. Это можно было бы сделать по-другому. Тем более, процесс уже пошел. Мы подали правки по судебной реформе вместе с ближайшими коллегами, юристами, которые работали с господином Стерненко. Знаете, у меня вообще после этого немного... Мы работаем, пытаемся в правовом поле это двигать. Я согласна, что нам нужно завершить судебную реформу".

Елизавета Богуцкая, депутат фракции "Слуга народа":

"Я всегда осуждаю любые акции вандализма и считаю, что это даже не крайняя мера, чтобы прибегать к каким-то политическим заявлениям.

Это просто хулиганство и должны нести ответственность те, кто организовал и в этом всем участвовал. Я не имею в виду тех людей, которые пришли поддержать Стерненко с самого начала, а именно тех, кто был провокатором - писал все, бил стекла, бросал файеры. Короче говоря, все эти активные действия. Я против них.

И это никак не касается нашего прошлого коллективного заявления по Стерненко, поскольку в том заявлении нигде не звучало, что мы поддерживаем или оправдываем Стерненко. Заявление было направлено на то, что мы требуем, чтобы как можно быстрее была проведена судебная реформа, чтобы не затягивать в Раде вопросы и законопроекты, которые с этим связаны. Именно из-за того, что не проведена судебная реформа, мы получаем приговоры такие неадекватные, и от таких судьей, у которых шлейф криминала. Об этом и было Раде заявление по Стерненко. Там не было такого "Свободу Стерненко". Было заявление, что мы считаем это приговор неадекватным. Справедливый суд - справедливый приговор должен быть. Мы настаивали, чтобы Стерненко перевели в Киевское СИЗО, потому что мы понимаем, что фигура Стерненко, из которого сейчас так сильно делают политика - разменная монета в отношениях между определенными политическими силами.

Исходя из этого, мы требовали, чтобы его перевели в Киев. Даже некоторые наши депутаты собирались брать Стерненко на поруки, чтобы опять таки, освободить его на время следствия и окончательного приговора из СИЗО. На поруки я не брала, и вообще против этих мер. Есть апелляция и пусть там поднимается вопрос об изменении меры пресечения.

Вчерашние события - это какая-то пещерная дикость, честно говоря. Сейчас вся моя лента Facebook пестрит сравнением этих событий с недавним штурмом Капитолия. Не совсем так, но очень похоже, что какие-то провокаторы, которые должны отвечать за хулиганство, вчера попытались поднять этот вопрос на верхушку айсберга. Получилось как получилось, мне кажется, что мирные акции должны быть мирными. Пожалуйста, хотите пикетируйте, бессрочный пикет, но к чему это идиотство все".

Напомним, 20 марта сторонники радикала Стерненко устроили митинг на Банковой, в ходе которого атаковали здание Офиса президента. Они били окна, обливали асфальт краской и оставили оскорбительные граффити.

В воскресенье, 21 марта, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с погромом здания на Банковой связан бывший президент Украины Петр Порошенко.