В настоящее время Евросоюз не видит возможности жертвовать вакцины от коронавируса бедным странам.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью "Funke Media Gruppe".

"Сейчас есть чрезвычайное давление в странах-членах, чтобы они сами получили вакцины", - сказала она.

В то же время фон дер Ляйен заявила, что финансовую поддержку со стороны ЕС продолжит получать международная инициатива COVAX, которая предоставляет доступ к вакцинам для бедных стран.

"ЕС инвестировал в эту инициативу 2,2 миллиарда евро. COVAX уже доставил 30 млн доз вакцин в 52 страны", - сказала глава Еврокомиссии.

По ее словам, механизм ЕС по пожертвованию вакцин напрямую другим странам запустится только тогда, когда ситуация с вакцинами улучшится в самом ЕС.

Напомним, ранее Еврокомиссия пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт вакцины от Covid-19 из ЕС из-за сокращения поставок.

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