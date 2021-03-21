В Горловке на территории так называемой "Донецкой народной республики" заметили боевые танки.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Военный обозреватель".

Боевые машины были замечены в субботу, 20 марта. Как видно на записи, по улице едет минимум шесть танков. Отметим, что Горловка находится у линии разграничения.

Напомним, 17 марта полпред РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Вооруженные силы Украины стягивают новые силы к линии соприкосновения на Донбассе. Он добавил, что украинские военные пытаются вызвать ответный огонь, чтобы был предлог для военной авантюры.

В субботу, 20 марта, премьер Шмыгаль в Германии ответил на вопрос о наступлении украинской армии на Донбассе. Он заявил, что на сегодняшний день Украина не видит другого решения военного конфликта на Донбассе, кроме дипломатических переговоров, в частности, в Нормандском формате.