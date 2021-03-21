Социальная сеть Twitter пошла навстречу властям Турции и объявила о намерении открыть на территории этой страны официальное представительство, чтобы не нарушить местный закон о регулировании интернета. В обратном случае платформе угрожала блокировка на территории государства.

Об этом сообщила администрация соцсети в своем блоге.

Согласно законодательству Турции, социальные сети, которые имеют более миллиона пользователей, должны хранить данные граждан государства на его территории. Платформы также должны назначить официального представителя в Турции, гражданина этой страны, который будет отвечать на запросы властей касательно удаления контента в течение 48 часов. В случае, если соцсети откажутся подчиняться, они могут столкнуться с штрафами, запретами на рекламу и, в конечном итоге, с блокировкой.

В свою очередь Twitter заявил, что остается приверженным защите данных турецких пользователей. На данный момент власти Турции уже оштрафовали Twitter и другие социальные сети за нарушение закона.

Отметим, что соответствующий закон был принят в Турции в июле прошлого года. Соцсети сначала игнорировали новые правила, однако в ноябре, кроме Twitter, на $1,2 млн были также оштрафованы Facebook, Instagram, YouTube, Periscope и TikTok. В январе этого года правилам подчинились Facebook и Instagram. После запрета местным кампаниям размещать рекламу Twitter также пошел на сотрудничество с властями.

Напомним, недавно российские власти замедлили работу Twitter на территории страны. Причиной стали материалы с запрещенной информацией. Позже в Роскомнадзоре заявили, что соцсеть может быть полностью заблокирована в России в апреле.

Ранее мы писали о том, как Канада по примеру Австралии собирается обязать Facebook платить новостным агентствам за использование их материалов.