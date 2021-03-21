Ближайшей ночью во всех регионах Украины ожидаются морозы, а днем в понедельник, 22 марта, в некоторых областях синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В западных областях ближайшей ночью ожидается температура от -1 до -5, днем от +4 до +7 градусов. В течение суток ожидается мокрый снег с дождем.

На севере и в центре страны ночью похолодает до -1...-4, днем температура воздуха составит +3...+6. Осадки ожидаются только днем - мокрый снег с дождем.

В восточных областях ночью -2...-5, днем +4...+7, осадков не прогнозируется.

На юге ночная температура воздуха составит -1...-4, днем потеплеет до +4...+7. Осадки в виде дождя пройдут днем только в Одесской области.

Что касается Киева, то там ночью ожидается от -1 до -3 градусов, а днем от +3 до +5. Днем ожидается мокрый снег с дождем.

Напомним, сегодня в северной части Украины возможны сильные порывы ветра.

Ранее мы писали, что на сегодня синоптик Наталья Диденко обещала прояснение.