Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал угрозы Европейской комиссии (ЕК) заблокировать экспорт вакцин от коронавируса в другие страны из-за срыва поставок в Европу.

Об этом сообщает издание "Evening Standard".

Как он считает, любые попытки Брюсселя прекратить поставки препаратов от коронавируса в Британию окажутся "контрпродуктивными".

"Было бы по-взрослому, если бы ЕК и некоторые европейские лидеры не занимались риторикой, а признали бы за собой обязательства, которые мы все несем", — сказал Уоллес.

Также он добавил, что в случае принятия такого решения ЕС ждут разрушительные для торговли и дипломатии репутационные издержки. "Им будет очень сложно изменить ситуацию в краткосрочной перспективе", — предупредил министр.

Напомним, вчера глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом экспортировать ее вакцину от коронавируса из Евросоюза в другие государства в связи с резким сокращением поставок. По ее словам, к окончанию первого квартала производитель поставил лишь 30 процентов от прописанного в контракте объема вакцин.

Также мы писали, что аферисты пытались продать властям стран ЕС несуществующую вакцину от коронавируса на 16 млрд евро.