В партийном чате "Слуга народа" сейчас активно обсуждают вчерашние погромы у здания Офиса президента, критикуя при этом своего сопартийца Никиту Потураева, который ранее поддерживал Стерненко.

Об этом сообщили "Стране" источники во фракции.

"У нас у Потураева когнитивный диссонанс: он вчера на акции был и не отрицает этого (по другим данным он выходил накануне начала акции из Офиса президента - Ред.), а сегодня пишет, что осуждает эту акцию. Теперь он лезет на броневик, и все как завещал КПСС: “осудить, созвать сессию, всех отчитать”. Но ему в чате пишут, почему он вчера не возмущался и сессию не созывал. У нас что нет других срочных законов, чтобы собраться? Мы будем собираться ради кучки маргиналов? А свастика на Офисе президента — это апогей всему, позор на весь мир", - сказал он.

В то же время источник уточнил, что сейчас многие в народные депутаты выступают за проведение внеочередного заседания по данному случаю, но сделать это будет крайне сложно.

"Как нам теперь это все объяснить международным партнерам? Может, показать им официальное заявление от партии? В чате многие депутаты выступают за проведения внеочередного заседания Рады завтра, но мажоритарщики разъехались по округам, так что будет тяжело всех собрать", - добавил он.

Напомним, 20 марта сторонники радикала Стерненко устроили митинг на Банковой, в ходе которого атаковали здание Офиса президента. Они били окна, обливали асфальт краской и оставили оскорбительные граффити.

В воскресенье, 21 марта, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с погромом здания на Банковой связан бывший президент Украины Петр Порошенко.