Собаки оказались опасными для человечества, так как они оказывают негативное влияние на окружающую среду.

К таким выводам пришли ученые, передает портал phys.org.

Профессору Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окину удалось выяснить, что домашние питомцы воздействуют на планету, так как едят много мяса. По его данным, 160 миллионов собак и кошек в США ответственны за 25-30 процентов влияния, связанного с потреблением мяса — а это 64 миллиона тонн углекислого газа (СО2) в виде выбросов в атмосферу.

Также Окин заявил, что этот показатель сравним с использованием 13 миллионов автомобилей в течение года.

В то же время с ним не согласилась профессор из Университета Иллинойса Келли Суонсон, которая считает, что "большинство кормов для домашних животных основано на вторичных продуктах пищевой промышленности, (...) потому экологические затраты на эти ингредиенты не аналогичны человеческому потреблению".

В свою очередь Себастьян Лефевр из ветеринарной школы в Лионе считает, что выбросы углерода от обычных кормов для животных будут иметь хоть какое-то значение для экологии только в том случае, если люди сами перестанут создавать отходы и перейдут на вегетарианство. А профессор Пим Мартенс из Маастрихтского университета указывает, что углеродный след собак вообще зависит от места их проживания.

При этом ученые отмечают, что большая собака ест больше, чем маленькая кошка, поэтому в любом случае оставляет больший углеродный след. По мнению специалистов, самым экологичным вариантом и безопасным для человечества будет вообще не заводить питомца, а сократить углеродный след возможно, если в корма начнут добавлять насекомых в качестве источника белка.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые определили, кто сможет выжить на Земле через миллиард лет.

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