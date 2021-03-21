24 марта в Николаеве будут резко ужесточены карантинные ограничения в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной болезни. Действовать эти меры будут полторы недели, до 4 апреля включительно.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в воскресенье, 21 марта.

"Все очень плохо, мы уверенно идем к красной зоне. Поэтому мы провели внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской ОГА, где присутствовал мэр Николаева Александр Сенкевич. Для стабилизации ситуации мы приняли следующее решение - вводим более строгие карантинные ограничения в рамках оранжевой зоны, которые вступают в силу с 01.00 24 марта и будут действовать до 4 апреля включительно", - заявил Ким.

Со среды, 24 марта, в Николаеве запрещается:

работа учреждений культуры (кинотеатров, театров, музеев, концертных залов);

работа заведений общественного питания (разрешено обслуживать посетителей на вынос);

торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на человека);

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других).

Парикмахерские, салоны красоты могут продолжить работу по предварительной записи. Также будут работать детские сады, а школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно.

Всем предприятиям и организациям бюджетной сферы рекомендуется перейти на дистанционную работу. Частный бизнес также должен по возможности перейти на дистанционную форму работы. Это не касается предприятий критической инфраструктуры.

В то же время общественный транспорт будет работать с соблюдением норм перевозки пассажиров и масочного режима, а также с заполненностью мест для сидения на 50%. Рынки будут работать еще неделю - до 29 марта, но будут проводиться постоянные рейды с привлечением инспекторов Госпродпотребслужбы и полиции. В случае несоблюдения карантинных требований их закроют.

Ограничения будут касаться исключительно областного центра, однако в случае ухудшения ситуации аналогичные меры будут применены по отношению ко всему региону.

Напомним, в воскресенье, 21 марта, Минздрав включил Киевскую область в "красную" зону карантина.

Также мы писали, что с 23 марта ограничения "красной" зоны вступят в силу в Одесской области и Киеве.