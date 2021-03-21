Один из организаторов вчерашней акции в поддержку радикала Сергея Стерненко, лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов, заявил, что в планы не входило битье окон в здании Офиса президента Украины. В то же время, по его словам, если глава государства Владимир Зеленский не будет реагировать на "гнев народа" - "это очень плохо закончится".

Об этом он сказал в комментарии изданию hromadske.

"Готовился перфоманс, но битье окон, дымовые шашки - этого в планах не было. Впрочем, я не вижу необходимости сдерживать людей, потому что президент думает, что это какой-то мифический Порошенко, какие-то игры, мифические "соросята". Это была первая такая демонстративная акция, чтобы президент начал обращать внимание. Он должен видеть, что это настоящий гнев народа, и если он не будет реагировать - это очень плохо закончится", - сказал Филимонов.

В то же время он утверждает, что акция под ОП была мирной, так как никто не пострадал, кроме людей возле Печерского отделения полиции, где находился задержанный протестующий. Также Филимонов заверил, что салют не повредил здание ОП, а краску, которой участники расписали здание, якобы ставили на лестнице для всех желающих.

При этом Филимонов заявил, что не поддерживает, но и не осуждает действия задержанного Владислава Сорда, который подозревается в разбивании стекла.

Напомним, 20 марта сторонники радикала Стерненко устроили митинг на Банковой, в ходе которого атаковали здание Офиса президента. Они били окна, обливали асфальт краской и оставили оскорбительные граффити.

В воскресенье, 21 марта, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с погромом здания на Банковой связан бывший президент Украины Петр Порошенко.