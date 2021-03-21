"Мы обеспокоены". Ермак не согласился на предложения Козака по Донбассу
Украина не может согласиться на предложения главы администрации президента России Дмитрия Козака касательно изменения формата заседаний "Нормандской четверки" по Донбассу.
Об этом говорится в письме руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака к "нормандским советникам" в ответ на письмо Козака, передает "Украинская правда".
В письме глава ОП заявил, что украинская сторона внимательно ознакомилась с письмом главы администрации президента РФ от 19 марта и удивлена "своеобразной интерпретацией итогов последней видеоконференции политических советников лидеров стран "нормандского формата".
"Несмотря на довольно напряженный характер дискуссий и отсутствие общего видения по большинству вопросов, которые были предметом нашего обсуждения, хочу напомнить, что именно украинская сторона немедленно после завершения видеоконференции инициировала созыв внеочередного раунда консультаций в формате Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня", - заявил Ермак.
По его словам, отказ России от проведения консультаций подгруппы в условиях эскалации ситуации в зоне конфликта на Донбассе является "красноречивым свидетельством отсутствия ее реальной заинтересованности в неуклонном соблюдении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня" от 22 июля 2020 года.
Ермак также написал, что установление и строгое обеспечение устойчивого режима прекращения огня является залогом выполнения всех договоренностей, которые были достигнуты в "нормандском формате" и ключевым пунктом Минских соглашений
"Поэтому мы обеспокоены продемонстрированным российской стороной подходом к этим важным вопросам, так же как и манипулятивным характером предложенных господином Козаком выводов. Соответственно, ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его письме от 19.03.2021", - говорится в письме Ермака.
В то же время украинская сторона заявила о готовности в любое время провести дальнейшие дискуссии в любом формате для принятия конкретных решений и возвращения к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе, говорится в письме.
Напомним, в своем письме Козак также предлагал Нормандской четверке, в которую, помимо РФ, входят Германия, Франция и Украина, обязать Киев изложить свою позицию касательно Минских соглашений в письменном виде.
Ранее мы писали, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил о готовящейся встрече Нормандской четверки в апреле.