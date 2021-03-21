Украина не может согласиться на предложения главы администрации президента России Дмитрия Козака касательно изменения формата заседаний "Нормандской четверки" по Донбассу.

Об этом говорится в письме руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака к "нормандским советникам" в ответ на письмо Козака, передает "Украинская правда".

В письме глава ОП заявил, что украинская сторона внимательно ознакомилась с письмом главы администрации президента РФ от 19 марта и удивлена ​​"своеобразной интерпретацией итогов последней видеоконференции политических советников лидеров стран "нормандского формата".

"Несмотря на довольно напряженный характер дискуссий и отсутствие общего видения по большинству вопросов, которые были предметом нашего обсуждения, хочу напомнить, что именно украинская сторона немедленно после завершения видеоконференции инициировала созыв внеочередного раунда консультаций в формате Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня", - заявил Ермак.

По его словам, отказ России от проведения консультаций подгруппы в условиях эскалации ситуации в зоне конфликта на Донбассе является "красноречивым свидетельством отсутствия ее реальной заинтересованности в неуклонном соблюдении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня" от 22 июля 2020 года.

Ермак также написал, что установление и строгое обеспечение устойчивого режима прекращения огня является залогом выполнения всех договоренностей, которые были достигнуты в "нормандском формате" и ключевым пунктом Минских соглашений

"Поэтому мы обеспокоены продемонстрированным российской стороной подходом к этим важным вопросам, так же как и манипулятивным характером предложенных господином Козаком выводов. Соответственно, ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его письме от 19.03.2021", - говорится в письме Ермака.

В то же время украинская сторона заявила о готовности в любое время провести дальнейшие дискуссии в любом формате для принятия конкретных решений и возвращения к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе, говорится в письме.

Напомним, в своем письме Козак также предлагал Нормандской четверке, в которую, помимо РФ, входят Германия, Франция и Украина, обязать Киев изложить свою позицию касательно Минских соглашений в письменном виде.

Ранее мы писали, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил о готовящейся встрече Нормандской четверки в апреле.