Европейские лидеры раскритиковали решение властей Турции о выходе из Стамбульской конвенции по защите прав женщин. Они призвали президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана пересмотреть это решение.

Слова еврочиновников приводит Reuters.

"Мы глубоко сожалеем и выражаем непонимание из-за решения турецкого правительства", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, решение Турции ставит под угрозу защиту и основные права женщин и девочек в стране, а также посылает опасный сигнал всему миру.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что женщины заслуживают прочной правовой базы для своей защиты.

А Париж считает, что выход Турции из Конвенции ознаменовал собой новый регресс в области прав человека.

Напомним, вчера стало известно о том, что власти Турции решили выйти из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. При этом турки заверили, что борьба за права женщин в их стране продолжится.

Ранее "Страна" писала, что прошлым летом руководство Франции пригрозило Польше "ударом по кошельку" в случае, если она решит инициировать выход государства из упомянутой конвенции.