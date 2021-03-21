Американский ветеран Второй мировой войны Раймонд Шефер в возрасте 96 лет получил диплом школы Waterford Union в Висконсине. В молодости ему пришлось прервать учебу из-за военной службы.

Об этом сообщает Insider.

Шефер бросил сельскохозяйственную школу округа Расин в 1940-х годах, чтобы начать содержать семью и служить в армии. Позже он отправился на фронт.

Вернувшись с войны, он трудился на производстве оборудования в течение нескольких десятков лет. Между тем школу в Расине закрыли в 1959 году, и Шефер потом жалел, что так и не смог доучиться.

"Он говорил что‑то вроде: "Я бы хотел, чтобы у меня был диплом старшей школы, но я был слишком глуп". Но на деле это совсем не так. Он бросил учебу, чтобы помогать семье", - заявила подруга семьи Синтия Беннетт.

Ветерану вручили диплом на специально организованной церемонии, во время которой он также получил традиционную мантию и шапочку. На мероприятии присутствовали друзья и родственники Шефера, нынешние студенты местной старшей школы Waterford Union и оркестр, представивший свой музыкальный номер.

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