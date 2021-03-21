Мошенники пытались продать странам Европейского союза несуществующую вакцину от коронавируса. Общая сумма сделок должна была составить гигантские 16 миллиардов евро.

Об этом сообщил генеральный директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством Вилле Итяля, передает Yle.

Жертвами аферистов могли стать несколько государств.

"Мы знаем, что вакцины предлагались и в Финляндии", - сказал Итяля.

Чиновник предположил, кто может стоять за подобными преступными действиями. По его словам, в результате следственных действий было предварительно установлено, что вакцину предлагали представители оргпреступности, в том числе из третьих стран.

"Мы изучили предложения и выяснили, что за ними стоят преступники. Предложения составлены хорошо, они выглядят вполне реалистично. Речь идет об организованной преступности. То есть поступают предложения, но этих вакцин на самом деле не существует", - пояснил директор европейского ведомства.

Как писала "Страна", ранее в компании AstraZeneca заявили, что ее вакцина от коронавируса не содержит ингредиентов, полученных из свинины. Заявление было сделано в ответ на обвинения высшего мусульманского духовного органа Индонезии об использовании свинины при производстве препарата.

Также мы писали, что в Украине продают липовые справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус ради выезда за границу. По таким схемам уже работают некоторые туроператоры, предлагая за условно небольшие деньги туристам оформление необходимой справки без сдачи анализа.