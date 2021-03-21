Аферисты пытались продать властям стран ЕС несуществующую вакцину от коронавируса на 16 млрд евро
Мошенники пытались продать странам Европейского союза несуществующую вакцину от коронавируса. Общая сумма сделок должна была составить гигантские 16 миллиардов евро.
Об этом сообщил генеральный директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством Вилле Итяля, передает Yle.
Жертвами аферистов могли стать несколько государств.
"Мы знаем, что вакцины предлагались и в Финляндии", - сказал Итяля.
Чиновник предположил, кто может стоять за подобными преступными действиями. По его словам, в результате следственных действий было предварительно установлено, что вакцину предлагали представители оргпреступности, в том числе из третьих стран.
"Мы изучили предложения и выяснили, что за ними стоят преступники. Предложения составлены хорошо, они выглядят вполне реалистично. Речь идет об организованной преступности. То есть поступают предложения, но этих вакцин на самом деле не существует", - пояснил директор европейского ведомства.
Как писала "Страна", ранее в компании AstraZeneca заявили, что ее вакцина от коронавируса не содержит ингредиентов, полученных из свинины. Заявление было сделано в ответ на обвинения высшего мусульманского духовного органа Индонезии об использовании свинины при производстве препарата.
Также мы писали, что в Украине продают липовые справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус ради выезда за границу. По таким схемам уже работают некоторые туроператоры, предлагая за условно небольшие деньги туристам оформление необходимой справки без сдачи анализа.