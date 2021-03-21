В работе видеосервиса YouTube произошел масштабный сбой
Днем 21 марта в работе платформы YouTube произошел глобальный сбой. На проблемы в работе YouTube жалуются пользователи Соединенных Штатов Америки и стран Европы.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Проблемы в работе YouTube наблюдаются и на территории Украины. Так, зачастую у пользователей возникают сложности при просмотре видео. На эту проблему жалуются 85% людей.
Еще 11% пользователей сообщают о проблемах в работе сайта YouTube, а у 5% пользователей возникают сложности при загрузке видео.
Ранее "Страна" рассказывала, что несколько дней назад в WhatsApp, Facebook и Instagram произошел масштабный сбой.
Также мы писали о масштабном сбое мессенджера Telegram, который произошел месяц назад.
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