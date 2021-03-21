Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал протест сторонников Сергея Стерненко, вылившийся в погром Офиса президента. Градоначальник осторожно намекнул, что эти события имеют мало общего с демократическими ценностями.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Друзья! Относительно вчерашних событий возле Офиса президента. Можно по-разному относиться к Владимиру Зеленскому и к Сергею Стерненко. К политикам и к активистам. Дело - в принципах и уважении, прежде всего, к демократическим институтам власти. Да, демократия-это справедливость в соблюдении прав каждого гражданина. Но это и ответственность каждого гражданина, соблюдения им законов и правопорядка", - высказался мэр.

Кличко добавил, что подобные методы являются не совсем цивилизованными, что в целом сказывается на имидже страны.

"Потому что, требуя справедливости, нельзя делать это нецивилизованными методами. И показывать Украину не слишком европейским государством. А мы заплатили большую цену за то, чтобы быть демократической частью Европы", - написал он.

Напомним, 20 марта сторонники радикала Стерненко устроили митинг на Банковой, в ходе которого атаковали здание Офиса президента. Они били окна, обливали асфальт краской и оставили оскорбительные граффити.

В воскресенье, 21 марта, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с погромом здания на Банковой связан бывший президент Украины Петр Порошенко.