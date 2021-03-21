Граждане Польши, которые работают в Германии, требуют от Берлина компенсации своих расходов на COVID-тесты. Такие тесты полякам нужно сдавать и оплачивать для въезда в ФРГ.

О требовании заявил представитель инициативы "Граждане свободных границ" Бартош Марош, передает DPA.

"Немецкая сторона должна найти решение, при котором те, кого это касается, не должны будут ничего платить за тесты", - сказал он.

По словам Мароша, требование проводить тесты перед въездом в германиские земли Брандунбург, Саксония и Мекленбург является проблемой для людей, которые очень часто пересекают границу с целью работы.

Для въезда в Германию со стороны Польши необходим отрицательный тест на коронавирус, которому не больше 48 часов.

В средине марта Мекленбург-Передняя Померания открыла специальные центры тестирования на двух пограничных переходах. Тест стоит около 10 евро для приграничных работников и 20 евро для всех остальных.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции объявили об обнаружении нового штамма коронавируса.

Причем этот штамм не распознается с помощью теста по мазку из носа.