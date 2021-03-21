Фракция "Слуги народа" опубликовала заявление, осуждающее вчерашние события на Банковой. Депутаты потребовали созвать внеочередное заседание Верховной Рады.

Текст заявления опубликован на сайте партии.

"Мы категорически не воспринимаем попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями власти насилием, вандализмом, надругательством над символами нашего государства.

В связи с этим требуем от правоохранительных органов немедленно дать юридическую оценку событиям, которые происходили вчера под Офисом президента, определить степень вины тех или иных участников за материальный ущерб, причиненный государственному имуществу и добиться ответственности за эти действия, включая компенсацию ущерба.

Также обращаемся с требованием внимательно изучить видеоматериалы, фиксирующие вчерашнее событие в ОП, на предмет установления, не были ли эти насилие и вандализм реализацией заказа со стороны тех или иных политических сил и фигур, о чем может свидетельствовать участие в этой акции аффилированных с этими силами и фигурами людей.

Мы уважаем право на мирный протест, но требуем защитить право граждан на улице без насилия и вандализма.

Отдельно требуем квалифицировать участие во вчерашней акции народных депутатов, чья ответственность перед гражданами и законом несравненно выше.

Ждем решительные, квалифицированные и бескомпромиссные действия со стороны правоохранительных органов по установлению лиц инициаторов и участников актов вандализма и привлечения их к ответственности.

Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятия постановления по оценкам данного происшествия, с задачами конкретным министрам и тому подобное", - говорится в заявлении партии президента.

Напомним, 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко его сторонники устроили митинг на Банковой, в ходе которого атаковали здание президента. Они били окна, жгли стены, обливали стены краской и оставили оскорбительные надписи.