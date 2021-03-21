Пятница, 19 марта, стала рекордным днем в плане вакцинации в Великобритании. В этот день свои первые или вторые прививки получили 711 156 человек. В то время как в Украине со дня старта вакцинации 24 февраля привиты всего 108 тысяч граждан.

О рекорбе сообщает BBC.

Приведенный изданием показатель означает, что уже половина всех взрослых в Великобритании - всего таких около 26 853 407 человек - сейчас получили первую дозу вакцины.

В целом в стране 2 132 551 человек получили вторую дозу вакцины, как свидетельствуют данные правительства.

Премьер Британии Борис Джонсон, который тоже получил свою первую дозу вакцины в пятницу, заявил, что "чрезвычайно гордится прогрессом", которого удалось достичь на сегодняшний день в проведении вакцинации.

Напомним, 18 марта Гибралтар, британская заморская территория, первым в мире вакцинировал все свое взрослое население от коронавируса.

Отметим также, что Гибралтар присоединится к Шенгену.