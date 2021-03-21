Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу устроили прогулку по сибирской тайге в эти выходные.

Об их досуге рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает сайт "Интерфакс-Украина".

"Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе", - сообщил Песков.

По его словам, Путин с Шойгу на вездеходе ездят по тайге, а также совершают пешие прогулки. Вместе с тем Шойгу во время поездки показал главе государства свою мастерскую, где он посвящает время своему хобби - занимается обработкой сухих деревьев, делая из них разные поделки.

Путин и Шойгу устроили прогулку по тайге. Фото: Telegram/РИА Новости

Как писала "Страна", Путин во время выступления 18 марта на московском стадионе "Лужники" по случаю седьмой годовщины аннексии Крыма заявил, что Россия относится к соседним народам как братским, но не позволит наносить себе вред.

А в позапрошлом году мы рассказывали, как Путин отдыхал в тайге на свой день рождения.