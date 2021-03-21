Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с погромом здания на Банковой связан бывший президент Украины Петр Порошенко.

Пост об этом Подоляк опубликовал у себя в Facebook.

По словам советника Ермака, акцию протеста в поддержку радикал Сергея Стерненко организовали люди, которыйъ лидер "Евросолидарности" поддерживает материально.

"Ну, а если чуть подумать и оценить хотя бы "открытые источники"? Не будем? Сначала "заявка на проведение акции" от формальных и неформальных организаторов, среди которых особое место заняли "Рух опору капітуляції", "Вільні люди", "Дем сокира", "Справа громад" и несколько партнёрских организаций поменьше. Все они и так или иначе связаны с реваншистской жаждой Порошенко и с его материально-ресурсным обеспечением", - заметил автор поста.

Кроме того, Подоляк уверяет: именно паблики перечисленных организаций и телеканалы Порошенко "истерически требовали идти на акцию".

Также Подоляк назвал цели протестующих.

"Суть которой в итоге и свелась к банальному разгрому стен и окон. "Бей, круши, ломай!". Главная же задача - унизить государство, государственные институты, обеспечить идеальную визуальную картинку ненависти и беспредела. Отлично получилось", - добавил он.

Советник главы ОП намекнул, что Порошенко ответит за погром.

"Какой субъект, которого просто разрывает изнутри от жажды реванша, должен будет все-таки по итогу нести юридическую ответственность за банальный вандализма? Какой субъект должен будет пройти специальные психиатрические процедуры, чтобы избавиться от навязчивого комплекса Герострата? Потому что одно дело протест - когда ты говоришь о чем-то важном. Другое дело, когда ты тупо ломаешь все и бравируешь этим..." - говорится в посте.

"Если где-то дурно пахнет, там обязательно будет видна тень Порошенко... Субботнее уродство организованно именно и только жадностью Порошенко", - резюмировал Подоляк.

Ранее у Зеленского назвали сумму убытков после вчерашнего погрома сторонников Стерненко - они составили два миллиона гривен.

"Страна" публиковала видео, как коммунальщики убирают последствия "протеста" под зданием ОП.

Также мы подробно рассказывали, как 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, его сторонники устроили митинг на Банковой, в ходе которого атаковали здание президента. Они били окна, жгли стены, обливали стены краской и оставили оскорбительные надписи.