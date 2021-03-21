Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что перенесший заражение коронавирусом человек необязательно получает иммунитет к COVID-19. По его словам, антитела не появляются минимум у каждого пятого.

Об этом он рассказал в программе "Вести недели", передает ТАСС.

"Среди переболевших – это хорошие экспериментальные данные - не менее 20% не вырабатывают защитных антител", - сказал он.

В связи с этим Гинцбург рекомендовал делать прививку от коронавируса даже тем людям, которые уже переболели COVID-19.

Напомним, до Гинцбург похожее мнение высказали чиновники украинского Министерства здравоохранения. По их словам, наличие антител не является противопоказанием, чтобы не делать прививку.

Мы также рассказывали о парадоксе антител к коронавирусу, при котором они могут не усиливать, а наоборот ослаблять противовирусную защиту.