Красную зону карантина в Украине расширили, фото: rbc.ru

Министерство здравоохранения обновило перечень областей по зонам карантина. Красная зона вновь увеличилась, в нее теперь попала Киевская область.

Новый данные Минздрава опубликованы на сайте ведомства.

По состоянию на 21 марта в красной зоне карантина находятся:

  • Киев;
  • Киевская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Одесская область;
  • Черновицкая область.

В оранжевой зоне сегодня находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области в желтой зоне карантина.

В красной зоне карантина действуют наиболее жесткие ограничения. В этой зоне запрещены:

  • прием посетителей заведениями общественного питания и культуры;
  • проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
  • прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
  • деятельность непродовольственных рынков;
  • посещение учебных учреждений, кроме дошкольных учреждений и младших классов;
  • осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе перестают делать остановки поезда).

Ранее "Страна" сообщала, что КГГА выступила за продолжение работы транспорта в Киеве, несмотря на красную зону.

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