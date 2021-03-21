Минздрав включил Киевскую область в красную зону карантина
Министерство здравоохранения обновило перечень областей по зонам карантина. Красная зона вновь увеличилась, в нее теперь попала Киевская область.
Новый данные Минздрава опубликованы на сайте ведомства.
По состоянию на 21 марта в красной зоне карантина находятся:
- Киев;
- Киевская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Одесская область;
- Черновицкая область.
В оранжевой зоне сегодня находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области в желтой зоне карантина.
В красной зоне карантина действуют наиболее жесткие ограничения. В этой зоне запрещены:
- прием посетителей заведениями общественного питания и культуры;
- проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
- прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
- деятельность непродовольственных рынков;
- посещение учебных учреждений, кроме дошкольных учреждений и младших классов;
- осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе перестают делать остановки поезда).
Ранее "Страна" сообщала, что КГГА выступила за продолжение работы транспорта в Киеве, несмотря на красную зону.