Погром здания Офиса президента во время акции в поддержку радикала Сергея Стерненко, может иметь несколько последствий.

Ситуацию анализирует Telegram-канал "Политика Страны".

"По поводу произошедшего вчера погрома на Банковой гуляет много конспирологических версий, что это было, кто за этим стоит, что за сценарий и т.д. Но не будем в этом всем блукать, а посмотрим на вполне очевидные последствия действа.

1. В глазах значительной части тусовки, связанной с западными посольствами, сильно дискредитирован Стерненко и группа поддержки. Теперь им будет несколько сложнее продавливать Зеленского, чтоб тот его освободил. Да и само по себе освобождение этого деятеля после погрома станет самым ярким доказательством того, что "президент-лох". А потому вероятность такого исхода уменьшается. Хотя и не равна нулю.

2. В очередной раз дискредитированы националистически-майдановские "активисты". Впрочем, это вряд ли приведет к их глобальной зачистке. Погром, скорее всего, власти повесят на Порошенко (не в уголовном, а в информационном плане), а заодно, возможно, и на "агентов Кремля", еще раз прокрутив тему "Порошенко и Кремль работают в тандеме в борьбе с Зеленским". У Порошенко, кстати, это понимают, а потому уже дружно открестились от погрома, развивая мысль, что их устроили засланные полицией казачки.

3. Зеленскому показали насколько хрупка его власть. Если даже несколько сотен "активистов" могут безнаказанно разгромить его офис. А если захотят - то и во внутрь войдут и усядутся в кресло президента. Если, конечно, полиция не помешает. Но, как показал вчерашний день, может и не помешать. Специально ли была сделана "презентация", либо просто так "карты легли" - вопрос отдельный. Но Зеленскому дали возможность подумать - такой ли он "всесильный монарх", каким он себя в последний месяц показывает, карая через СНБО направо и налево? А если придет не несколько сотен "активистов"? А если придут с оружием? А если включатся олигархи и по телеканалам тему поддержат? Много пищи для размышлений после вчерашнего вечера появилось. Какие сделает выводы Зеленский из этого - увидим", - пишет Telegram-канал.

Напомним, 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, его сторонники устроили митинг на Банковой, в ходе которого атаковали здание президента. Они били окна, жгли стены, обливали стены краской и оставили оскорбительные надписи.

"Страна" уже писала о задержании в день акции протеста одного человека. Им оказался ветеран АТО, писатель Влад Сорд. Его задержание спровоцировало стычки митингующих с полицией.

После событий у Офиса президента в полиции открыли уголовное производство, связанное с нанесением ущерба зданию.