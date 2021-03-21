Крестный ход верующих Украинской православной церкви по случаю праздника торжества православия в некоторых епархиях перенесли на более благоприятное время из-за дополнительных карантинных ограничений.

Об этом 21 марта заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на брифинге для центральных украинских телеканалов. Его слова цитирует в Фейсбуке Центр информации УПЦ.

"Сегодня будем молиться в храмах, а в ближайшее время, когда ситуация позволит, мы обязательно проведем Крестные ходы для того, чтобы еще раз увидеть друг друга, соборно своей молитвой показать верность Православной Церкви и верность канонической Украинской Православной Церкви, которая сегодня страдает и терпит притеснения", - сказал митрополит Антоний.

Также он напомнил о сути праздника торжества православия.

"Именно в этот день в 843 году по указанию византийской императрицы Феодоры в Константинополе состоялся большой крестный ход. Почти 100 лет в Византии длился иконоборческий кризис, который завершился решением VII Вселенского собора. По благословению Патриарха Мефодия ежегодно в этот день проводится крестный ход. Церковь вспоминает не только победу над иконоборцами, а празднует победу над всеми ересями, потому что VII Вселенским собором завершился большой период, как называют историки «золотой период», Вселенских соборов. В это время были сформулированы основные догматы Православной веры и во всех Поместных Православных Церквах в первое воскресенье Великого поста празднуется Торжество Православия", - рассказал митрополит Антоний.

Кроме того, он выразил надежду, что власть услышит многомиллионный голос верующих и отменит действие законов, дискриминирующих УПЦ.

"Мы надеемся, что голос Церкви будет услышан действующей властью, которая декларирует то, что несмотря ни на какие особенности: языковые, религиозные, мы - граждане одного нашего государства - демократической Украины. Мы надеемся, что голос каждого православного верующего, а это многомиллионная паства Украинской Православной Церкви, скажет молитвенно о своей любви к Родине. Мы просим власть нас услышать и сделать все, чтобы эти законы были отменены", - сказал митрополит Антоний.

Напомним, ранее митрополит Онуфрий рассказал "Стране", что Крестный ход в Киеве переносится на период локдауна.

Также мы писали, что еженедельный форум "Украина 30" также отложили на период локдауна в Киеве.