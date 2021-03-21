Генеральный директор компании BioNTech Угур Шахин считает, что к концу лета во многих странах Европы, а также в США уже не нужно будет сохранять локдаун. Однако некоторые ограничительные меры все же останутся.

Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

При этом Шахин отметил, что человечество сможет восстановить "контроль над ситуацией" с коронавирусом еще как минимум через год.

"Во многих странах Европы и в США мы, вероятно, к концу лета будем в ситуации, когда больше не потребуется локдаун", - спрогонозировал Шахин.

Напомним, со вчерашнего дня, 20 марта, в Киеве наступил трехнедельный жесткий локдаун.

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