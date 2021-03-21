Власти Австралии решили эвакуировать население на фоне сильнейшего за последние 50 лет наводнения. вызванного проливными дождями. Стихия привела к разрушению нескольких районов.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян заявила, что ситуация оказалась намного хуже, чем ожидалось изначально.

"Вчера мы надеялись, что такое событие происходит только один раз в 20 лет, а теперь оно выглядит как событие, которое происходит один раз в 50 лет", - прокомментировал она разгул стихии.

Некоторым жителям Северо-запада Сиднея рекомендовали срочно покинуть свои дома посреди ночи, поскольку быстро движущиеся потоки воды вызывали массовые разрушения. Еще около тысячи человек запросили помощи в эвакуации. А другие четыре тысячи, по словам Береджиклян, могут вынуждено покинуть свои дома.

В то же время метеорологи ожидают, что ливень будет продолжаться еще несколько дней. При этом уже сейчас аварийные бригады приняли около 6 тысяч вызовов с просьбой оказать помощь.

В Австралии сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Видео: YouTube/Ella Australlia TV

Напомним, до этого мы рассказывали о снежной буре, которая накрыла Соединенные Штаты. Из-за нее там массово отменяли авиарейсы, а в части регионов наблюдались наводнения.

Также "Страна" рассказывала, что Берлин после шторма накрыли вымеобразные облака.