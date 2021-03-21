В Международном валютном фонде оценили, что мировая экономика после коронавкризиса восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Однако при этом восстановление идет неравномерно, есть тревожные признаки увеличения разрыва между развитыми и развивающимися странами.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ со ссылкой на слова заместителя главы фонда Джеффри Окамото.

По словам Окамото для мировой экономики все еще есть немалые риски - в частности, распространения нового штамма коронавируса. Хотя в январе ожидался рост экономики на 5,5%, но благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, в том числе от США, и перспективам масштабной вакцинации от коронавируса появляются надежды на ускоренное восстановление.

По мнению Окамото, восстановление глобальной экономики "неполное и неравномерное", потому что ВВП в большей части стран остается заметно ниже тех показателей, которые были до кризиса. Китай уже вернулся к докризисным уровням роста, опередив все крупные экономики, но есть тревожные признаки увеличения разрыва между развитыми и развивающимися странами.

Согласно прогнозу МВФ, совокупный доход на душу населения в странах с формирующейся рыночной экономикой и в развивающихся странах, за исключением Китая, в период между 2020 и 2022 годом будет на 22% ниже, чем если бы пандемии не было.

"Это приведет к тому, что за чертой бедности окажутся почти 90 млн человек", - считает Окамото.

Кроме того, он отметил, что "неопределенность в отношении экономического восстановления исключительно велика". Поскольку неизвестно, как долго продлится кризис в сфере здравоохранения. Замедлить процесс восстановления может распространение новых штаммов коронавируса.

"Страны с низким уровнем дохода могут не увидеть масштабной вакцинации до 2022 года, и в этом заключается проблема: эта пандемия закончится на самом деле только тогда, когда она закончится для всех", - сказал Окамото.

Напомним, в мае прошлого года МВФ прогнозировал восстановление мировой экономики не раньше 2023 года.

Также сообщалось, что международное рейтинговое агентство S&P в 2021 году ожидает роста экономики Украины на 4%.