В воскресенье, 21 марта, в Арктике начались совместные учения по противовоздушной обороне, в которых приняли участие военные США и Канады.

Об этом сообщает Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки.

Как говорится в сообщении, учения продлятся до 26 марта. Эти маневры должны "повысить готовность" военных и продемонстрировать их возможности защищать свои границы.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден попросил канадского премьера Джастина Трюдо увеличить расходы на оборону, а также модернизировать Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Уточним, что NORAD был ключевым элементом стратегии сдерживания СССР в период Холодной войны. Эта система состоит из спутников, наземных радаров и баз ВВС, которые в основном расположены на Аляске и северных территориях Канады. Главной задачей ее является предупреждение США и Канады о любой атаке с севера.

В Арктике начались военные учения США и Канады. Фото: twitter.com/NORADCommand

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