В воскресенье, 21 марта, в компании AstraZeneca заявили, что ее вакцина от коронавируса не содержит ингредиентов, полученных из свинины. Заявление было сделано в ответ на обвинения высшего мусульманского духовного органа Индонезии об использовании свинины при производстве препарата.

Об этом сообщает Alarabiya.

В пятницу Индонезийский совет улемов заявил, что при производстве вакцины якобы используется трипсин (фермент класса гидролаз, расщепляющий пептиды и белки) из свиной поджелудочной железы. Правда, несмотря на это, совет все же одобрил вакцину для использования в чрезвычайной ситуации.

Производитель отреагировал на встревоженность религиозных деятелей.

"На всех этапах производственного процесса этой вакцины против вирусного вектора не используются продукты свиноводства, нет также каких-либо контактов с другими продуктами животного происхождения", - заверил представитель компании в Индонезии Ризман Абудаери.

С начала пандемии коронавируса в Индонезии официально выявлено 1,45 млн случаев заражения коронавирусом. Из-за его последствий скончались почти 40 тысяч человек.

Напомним, после последних новостей о побочных эффектах от применения вакцины в качестве меры предосторожности сразу несколько стран приостановили использование препарата производства AstraZeneca.

В свою очередь фармацевтическая компания опубликовала документ с заверениями в безопасности своей продукции.