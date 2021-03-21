Вечером в субботу, 20 марта, Турецкие военно-воздушные силы возобновили авианалеты на подконтрольные курдам регионы северной части Сирии. Это первые бомбардировки за 17 месяцев: последний раз ВВС Турции атаковали курдские районы осенью прошлого года.

Об этом сообщает DW со ссылкой на сообщение Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Согласно сообщению, турецкий военный самолет нанес удар по позициям "Демократических сил Сирии" (SDF) в селе Саида вблизи приграничного города Айн-Исса.

Ранее "Страна" рассказывала, что в январе Израиль нанес самый мощный авиаудар по Сирии за 10 лет. Погибли по меньшей мере 14 сирийских военных, 16 иранских бойцов и 11 афганских членов проиранской шиитской бригады Фатимидов ("Фатимиюн").

Также мы сообщали, что в прошлом году президент Турции Эрдоган дал понять, что Турция может самостоятельно атаковать курдов в Сирии.