В воскресенье, 21 марта, в седьмую годовщину работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, США призвали Россию не препятствовать работе наблюдателей угрозами и запугиваниями.

Соответствующее заявление обнародовано в Фейсбук-аккаунте посольства США в Украине.

Свою работу на Донбассе мониторинговая миссия ОБСЕ начала в 2014 году. Сейчас наблюдатели осуществляют мониторинг ситуации в зоне конфликта, фиксируют нарушения режима прекращения огня и отчитываются о них.

"Мы высоко ценим неутомимый 24/7 труд международных и местных наблюдателей, которые должны иметь доступ ко всей территории Украины без угроз и запугивания", - отметили работу миссии дипломаты.

Но при этом призвали РФ предоставить беспрепятственный доступ для наблюдателей на все оккупированные территории Украины.

"Мы призываем Россию предоставить наблюдателям миссии неограниченный доступ ко всей территории Украины, свободный от угроз и запугиваний", - сказали в ведомстве.

Напомним, ранее в ОБСЕ отреагировали на ухудшение ситуации на Донбассе выразили тревогу из-за обострения ситуации на Донбассе.

Также сообщалось, что по версии ОБСЕ, на Донбассе сохраняется приверженность режиму прекращения огня.