С сегодняшнего дня, 21 марта, по указу Путину иностранцам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма. При этом подавляющее большинство "иностранцев" в Крыму, которые подпадают под действие этого закона - граждане Украины. Их участки будут выставлены на аукцион или перейдут в муниципальную собственность.

"Страна" описывает суть документа и рассказывает, что будет с недвижимостью украинцев на полуострове, а также с жильем семьи президента Владимира Зеленского.

Где и почему украинцам нельзя владеть землей в Крыму

В России открытый рынок земли - как сельхозназначения, так и под постройку домов. То есть земля свободно покупается и продается. В том числе и иностранным гражданам. Но с некоторыми исключениями.

С 2011 года иностранцам запрещено иметь земельные участки в регионах, которые признаны приграничными.

20 марта минувшего года Владимир Путин подписал указ, которым 19 из 27 муниципальных образований Крыма; районы в Калининградской и Астраханской областях признаны приграничными. Это:

Бахчисарайский район,

Джанковский район,

Кировский район,

Красноперекопский район,

Ленинский район,

Нижнегорский район,

Раздольненский район,

Ленинский район,

Симферопольский район,

Черноморский район,

Советский район,

Алушта,

Армянск,

Евпатория,

Керчь,

Саки,

Судак,

Феодосия,

Ялта,

Севастополь,

Инкерман.

По данным на апрель 2020 года иностранцам принадлежали более 11,5 тысяч участков, которые подпадают под действие указа. В число владельцев земли в Крыму вошли граждане 55 зарубежных стран, большинство из них - почти 10 тысяч - украинцы, физические или юридические лица.

С 20 марта прошлого года до 20 марта этого года для таких людей, по российским законам, было несколько вариантов развития ситуации. Украинский собственник земли на протяжении 12 месяцев мог:

продать землю, подарить землю, передать землю муниципалитету и заключить договор аренды, принять российское гражданство и переоформить землю на свой паспорт РФ.

При этом иностранцам можно продолжать владеть землей в таких районах:

Белогорский район,

Красногвардейский район,

Первомайский район,

Бахчисарай,

Белогорск,

Джанкой,

Красноперекопск,

Симферополь.

Что будет с землей и домами украинцев в Крыму

Указ Путина распространяется только на землю. Но на большинстве участков, по заявлению российских властей, построены жилые дома. Как теперь быть людям с этой недвижимостью?

Если за последний год украинцы не успели провести одну из четырех операций, которые мы описали выше, действия будут такие:

организуется аукцион, на котором земля будет продана; вырученные деньги передадут владельцу,

земля будет передана в государственную или муниципальную собственность. После чего стоимость участков определит суд. Эту сумму и возместят владельцу.

Дома, построенные на земле, изъяты не будут. А вот проданную землю, на которых они возведены, придется арендовать (первоочередное право аренды будет иметь бывший собственник).

Что касается юридических лиц, владеющих землей в Крыму, они могли пойти по такому пути:

продать землю российскому юридическому лицу,

перевести ее в собственность российского юрлица с иностранным участием.

Однако время, чтобы сделать это, для юридических лиц тоже закончилось 20 марта 2021 года. Кто не успел, тех тоже ждут аукционы и суды.

"Страна" рассказывает, как этот механизм реализуется на практике.

Мы поговорили с жительницей Киева Людмилой. В начале прошлого года женщина получила по наследству дом в Белгородской области. Районы этого региона давно включены в приграничные и отчуждение земли там реализуется на тех же основаниях, как сейчас в Крыму.

После вступления в право наследства киевлянка по российским законам получила один год. В этот период она имела право владеть землей, на которой построен ее дом.

Этот год истек. Но женщина не успела продать дом с участком. Основная причина - пандемия коронавируса. Она не смогла приехать в Белгородскую область, чтобы осуществить сделку по продаже.

Теперь киевлянка получила письмо из местного муниципалитета. Ее уведомили, что земля будет или продана на аукционе, или собственником станет государство.

Сейчас женщина подала в суд. В заявлении она запросила, чтобы период карантина не засчитывали в разрешенный период владения землей (к слову, этот же аргумент могут использовать и владельцы земли в Крыму).

"Юристы, к которым я обратилась, сказали, что процесс аукциона и суд по таким вопросам - дело небыстрое. Может, мне повезет, я успею приехать и продать дом вместе с землей. От продажи я могу выручить около 500 тысяч рублей (почти 7 тысяч долларов, - Ред.) - сколько мне предлагают соседи. Но из этой суммы я должна буду заплатить 30% налога как нерезидент", - рассказывает Людмила.

При этом, если ей не удастся выиграть суд, земля под домом отойдет муниципалитету (с возмещением определенной судом стоимости участка). А покупатель ее дома вынужден будет или арендовать землю под домом, или выкупать ее у местных властей. То есть ему предстоит уже две сделки, а не одна. И это отразится на стоимости жилья в сторону уменьшения.

Аренда и покупка земли в Крыму - цены

В Крыму, в отличие от Белгородской области, земля стоит намного дороже. На сегодня на популярном в России сайте объявлений "Циан" есть 14 328 объявлений о продаже земли на полуострове. Вот некоторые из них:

8,5 соток между Ялтой и Алуштой продаются за 2,3 миллиона рублей (860 тысяч гривен),

7,5 соток, Феодосия, 500 метров до моря - 2,5 миллиона рублей (934 тысячи гривен),

6 соток, поселок Черноморское, 80 метров до пляжа - 3,3 миллиона рублей (1,2 млн гривен),

12 соток, Ялта, 11 миллионов рублей (4,1 млн гривен),

80 соток, Ялта, 50 миллионов рублей (18,6 млн гривен).

Теперь перейдем к ценам аренды земли в Крыму, которая относится к категории ИЖС (индивидуальное жилое строительство), то есть где можно построить дом.

6 соток, поселок Шелковичное, 20 тысяч рублей в месяц (7,4 тысячи гривен),

20 соток, Симферополь, 100 рублей в месяц (37,4 тысячи гривен),

15 соток, Алушта, 20 тысяч рублей в месяц (7,4 тысячи гривен),

7 соток., село Доброе, 25 тысяч рублей в месяц (9,3 тысячи гривен),

11,6 соток, Севастополь, 50 тысяч рублей в месяц (18,6 тысяч гривен).

Аренда земли промышленного назначения в Крыму:

40 соток, Евпатория, 45 тысяч рублей в месяц (16,9 тысяч гривен),

2,9 соток, Керчь, 35 тысяч в месяц (13 тысяч гривен),

1 сотка, Алушта, 5 тысяч рублей в месяц (1,8 тысяч гривен),

1,8 га, Бахчисарай, 100 тысяч рублей в месяц (37 тысяч гривен),

18 соток, Севастополь, 200 тысяч в месяц (47 тысяч гривен).

Российские власти обещают, что продавать на аукционе и потом сдаваться аренду землю будет по рыночным ценам. Если это так, то выше цены - сколько украинцы смогут выручить от продажи земли на аукционе и почем ее потом придется арендовать.

Впрочем, денег от продажи земли им хватит на несколько лет аренды, и потом они вынуждены будут платить со своего кармана.

Реакция Киева и имущество известных украинцев в Крыму

Украинские власти вчера прокомментировал вступление указа в силу.

"Указ юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены", - заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Теоретически это открывает дорогу к обжалованию изъятия земли в международных судах. Но это путь не простой и длинный.

А пока уже сейчас под действие закона попали 10 тысяч украинских владельцев земли в Крыму.

Среди них не будет президента Владимира Зеленского. Его жене Елене в Ялте принадлежит 129-метровая квартира и 16-метровое паркоместо.

Коммунальные платежи Зеленские, по заявлению крымских властей, платят регулярно. Землей, судя по президентской декларации, они сейчас не владеют.

Зато земля будет принудительно отчуждена у главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Он владеет 690-метровым участком в Ялте. На нем построен его 221-метровый дом.

Оксана Марченко, супруга нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, владеет 5620 метрами земли в Ялте, на котором построен их 371-метровый дом.

Отметим, что в украинских реестрах до сих пор значится в Крыму участок семьи главы НАБУ Артема Сытника. В собственности его жены Анны 416 метров земли. Но в реальности Сытник уже продал землю по российским законам в 2017 года, но не внес эту сумму в декларацию, из-за чего расследуется уголовное дело (подробнее об этом можно прочитать здесь).