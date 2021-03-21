С сегодняшнего дня, 21 марта, по указу Путину иностранцам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма. При этом подавляющее большинство "иностранцев" в Крыму, которые подпадают под действие этого закона - граждане Украины. Их участки будут выставлены на аукцион или перейдут в муниципальную собственность.
"Страна" описывает суть документа и рассказывает, что будет с недвижимостью украинцев на полуострове, а также с жильем семьи президента Владимира Зеленского.
Где и почему украинцам нельзя владеть землей в Крыму
В России открытый рынок земли - как сельхозназначения, так и под постройку домов. То есть земля свободно покупается и продается. В том числе и иностранным гражданам. Но с некоторыми исключениями.
С 2011 года иностранцам запрещено иметь земельные участки в регионах, которые признаны приграничными.
20 марта минувшего года Владимир Путин подписал указ, которым 19 из 27 муниципальных образований Крыма; районы в Калининградской и Астраханской областях признаны приграничными. Это:
- Бахчисарайский район,
- Джанковский район,
- Кировский район,
- Красноперекопский район,
- Ленинский район,
- Нижнегорский район,
- Раздольненский район,
- Ленинский район,
- Симферопольский район,
- Черноморский район,
- Советский район,
- Алушта,
- Армянск,
- Евпатория,
- Керчь,
- Саки,
- Судак,
- Феодосия,
- Ялта,
- Севастополь,
- Инкерман.
По данным на апрель 2020 года иностранцам принадлежали более 11,5 тысяч участков, которые подпадают под действие указа. В число владельцев земли в Крыму вошли граждане 55 зарубежных стран, большинство из них - почти 10 тысяч - украинцы, физические или юридические лица.
С 20 марта прошлого года до 20 марта этого года для таких людей, по российским законам, было несколько вариантов развития ситуации. Украинский собственник земли на протяжении 12 месяцев мог:
- продать землю,
- подарить землю,
- передать землю муниципалитету и заключить договор аренды,
- принять российское гражданство и переоформить землю на свой паспорт РФ.
При этом иностранцам можно продолжать владеть землей в таких районах:
- Белогорский район,
- Красногвардейский район,
- Первомайский район,
- Бахчисарай,
- Белогорск,
- Джанкой,
- Красноперекопск,
- Симферополь.
Что будет с землей и домами украинцев в Крыму
Указ Путина распространяется только на землю. Но на большинстве участков, по заявлению российских властей, построены жилые дома. Как теперь быть людям с этой недвижимостью?
Если за последний год украинцы не успели провести одну из четырех операций, которые мы описали выше, действия будут такие:
- организуется аукцион, на котором земля будет продана; вырученные деньги передадут владельцу,
- земля будет передана в государственную или муниципальную собственность. После чего стоимость участков определит суд. Эту сумму и возместят владельцу.
Дома, построенные на земле, изъяты не будут. А вот проданную землю, на которых они возведены, придется арендовать (первоочередное право аренды будет иметь бывший собственник).
Что касается юридических лиц, владеющих землей в Крыму, они могли пойти по такому пути:
- продать землю российскому юридическому лицу,
- перевести ее в собственность российского юрлица с иностранным участием.
Однако время, чтобы сделать это, для юридических лиц тоже закончилось 20 марта 2021 года. Кто не успел, тех тоже ждут аукционы и суды.
"Страна" рассказывает, как этот механизм реализуется на практике.
Мы поговорили с жительницей Киева Людмилой. В начале прошлого года женщина получила по наследству дом в Белгородской области. Районы этого региона давно включены в приграничные и отчуждение земли там реализуется на тех же основаниях, как сейчас в Крыму.
После вступления в право наследства киевлянка по российским законам получила один год. В этот период она имела право владеть землей, на которой построен ее дом.
Этот год истек. Но женщина не успела продать дом с участком. Основная причина - пандемия коронавируса. Она не смогла приехать в Белгородскую область, чтобы осуществить сделку по продаже.
Теперь киевлянка получила письмо из местного муниципалитета. Ее уведомили, что земля будет или продана на аукционе, или собственником станет государство.
Сейчас женщина подала в суд. В заявлении она запросила, чтобы период карантина не засчитывали в разрешенный период владения землей (к слову, этот же аргумент могут использовать и владельцы земли в Крыму).
"Юристы, к которым я обратилась, сказали, что процесс аукциона и суд по таким вопросам - дело небыстрое. Может, мне повезет, я успею приехать и продать дом вместе с землей. От продажи я могу выручить около 500 тысяч рублей (почти 7 тысяч долларов, - Ред.) - сколько мне предлагают соседи. Но из этой суммы я должна буду заплатить 30% налога как нерезидент", - рассказывает Людмила.
При этом, если ей не удастся выиграть суд, земля под домом отойдет муниципалитету (с возмещением определенной судом стоимости участка). А покупатель ее дома вынужден будет или арендовать землю под домом, или выкупать ее у местных властей. То есть ему предстоит уже две сделки, а не одна. И это отразится на стоимости жилья в сторону уменьшения.
Аренда и покупка земли в Крыму - цены
В Крыму, в отличие от Белгородской области, земля стоит намного дороже. На сегодня на популярном в России сайте объявлений "Циан" есть 14 328 объявлений о продаже земли на полуострове. Вот некоторые из них:
- 8,5 соток между Ялтой и Алуштой продаются за 2,3 миллиона рублей (860 тысяч гривен),
- 7,5 соток, Феодосия, 500 метров до моря - 2,5 миллиона рублей (934 тысячи гривен),
- 6 соток, поселок Черноморское, 80 метров до пляжа - 3,3 миллиона рублей (1,2 млн гривен),
- 12 соток, Ялта, 11 миллионов рублей (4,1 млн гривен),
- 80 соток, Ялта, 50 миллионов рублей (18,6 млн гривен).
Теперь перейдем к ценам аренды земли в Крыму, которая относится к категории ИЖС (индивидуальное жилое строительство), то есть где можно построить дом.
- 6 соток, поселок Шелковичное, 20 тысяч рублей в месяц (7,4 тысячи гривен),
- 20 соток, Симферополь, 100 рублей в месяц (37,4 тысячи гривен),
- 15 соток, Алушта, 20 тысяч рублей в месяц (7,4 тысячи гривен),
- 7 соток., село Доброе, 25 тысяч рублей в месяц (9,3 тысячи гривен),
- 11,6 соток, Севастополь, 50 тысяч рублей в месяц (18,6 тысяч гривен).
Аренда земли промышленного назначения в Крыму:
- 40 соток, Евпатория, 45 тысяч рублей в месяц (16,9 тысяч гривен),
- 2,9 соток, Керчь, 35 тысяч в месяц (13 тысяч гривен),
- 1 сотка, Алушта, 5 тысяч рублей в месяц (1,8 тысяч гривен),
- 1,8 га, Бахчисарай, 100 тысяч рублей в месяц (37 тысяч гривен),
- 18 соток, Севастополь, 200 тысяч в месяц (47 тысяч гривен).
Российские власти обещают, что продавать на аукционе и потом сдаваться аренду землю будет по рыночным ценам. Если это так, то выше цены - сколько украинцы смогут выручить от продажи земли на аукционе и почем ее потом придется арендовать.
Впрочем, денег от продажи земли им хватит на несколько лет аренды, и потом они вынуждены будут платить со своего кармана.
Реакция Киева и имущество известных украинцев в Крыму
Украинские власти вчера прокомментировал вступление указа в силу.
"Указ юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены", - заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Теоретически это открывает дорогу к обжалованию изъятия земли в международных судах. Но это путь не простой и длинный.
А пока уже сейчас под действие закона попали 10 тысяч украинских владельцев земли в Крыму.
Среди них не будет президента Владимира Зеленского. Его жене Елене в Ялте принадлежит 129-метровая квартира и 16-метровое паркоместо.
Коммунальные платежи Зеленские, по заявлению крымских властей, платят регулярно. Землей, судя по президентской декларации, они сейчас не владеют.
Зато земля будет принудительно отчуждена у главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Он владеет 690-метровым участком в Ялте. На нем построен его 221-метровый дом.
Оксана Марченко, супруга нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, владеет 5620 метрами земли в Ялте, на котором построен их 371-метровый дом.
Отметим, что в украинских реестрах до сих пор значится в Крыму участок семьи главы НАБУ Артема Сытника. В собственности его жены Анны 416 метров земли. Но в реальности Сытник уже продал землю по российским законам в 2017 года, но не внес эту сумму в декларацию, из-за чего расследуется уголовное дело (подробнее об этом можно прочитать здесь).