В начале недели в Украине ожидаются холодная погода, ночные заморозки и порывистый ветер. Днем воздух местами прогреется максимум до +8 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Сегодня осадков ждать не стоит, хотя в северной части Украины возможны сильные порывы ветра, вплоть до 18 м/с. Температура воздуха продержится в диапазоне +3...+8 тепла, а в Карпатах около +1...+6. В Харьковской и Луганской областях местами ожидается небольшой снег.

А вот начало недели, 22 марта, будет морозным и ветреным. Ночью в западных, а днем в центральных областях синоптики прогнозируют мокрый снег. Ветер будет юго-западным, с переходом на северо-западный.

Ночью ожидается -1...-5 градусов, а днем от +2 до +6.

В Киеве понедельник выдастся довольно холодным для конца марта: ночью прогнозируют -1...-3, днем - +3...+5.

Как писала "Страна", в Украине день весеннего равноденствия выдался пасмурным, дождливым и местами снежным.

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