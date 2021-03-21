Премьер-министр Баварии Маркус Зедер считает, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V", которую собирается одобрить Европейский Союз, должна быть зарегистрирована как можно скорее. А в дальнейшем, по его мнению, препарат могут производить в Германии.

Об этом пишет Frankfurter Allgemeine.

По словам премьера, нужно начать думать более свободно, что подразумевает в том числе и скорейшее одобрение российской вакцины от коронавируса, если она соответствует всем требованиям.

В будущем препарат можно будет начать производить на федеративных землях, сообщает издание. Крупная российская высокотехнологичная фармацевтическая компания R-Pharm инвестирует более 30 миллионов евро в расширение производства в Иллертиссене, Швабия (земли Баварии).

Напомним, производить "Спутник V" у себя уже готовы четыре страны: Италия, Испания, Франция и Германия.

Также "Страна" сообщала, что производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" на собственных мощностях захотела Швеция.