В британском городе Бромсгроув хомяк укусил свою хозяйку и этим спас женщине жизнь. После укуса грызуна она обратилась в больницу, где медики обнаружили у пострадавшей опасное для жизни заболевание.

Об этом пишет Daily Star.

43-летняя Андреа Лейнг чистила клетку своего хомяка, и он укусил ее за палец. После укуса грызуна палец распух, из раны начал сочиться гной, а на руке британки начали появляться синяки. После этого она обратилась в больницу, где у нее выявили редкую болезнь, которая может привести к смерти - повышенный риск тромбоза из-за опасно высокого уровня свертываемости белков в крови.

Если бы не укус, Андреа не узнала бы о диагнозе и рисковала умереть.

После этой истории она переименовала своего грызуна в доктора Сталина и теперь трогает его только в перчатках.

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